Appuntamento da Sport Specialist con inizio alle 20.30

I volontari del Cnsas racconteranno l’esperienza di alcuni degli interventi più difficili

SIRTORI – “Nell’ombra della Luna – Storie di Soccorso Alpino” è il tema della prossima serata del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport” in programma giovedì 14 novembre nel negozio DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori.

Il nome della serata trae spunto dal titolo del libro dell’indimenticato Daniele Chiappa, lecchese, una delle figure più importanti e stimate del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Servizio regionale lombardo del Cnsas e presenterà immagini e video che trasporteranno il pubblico a fianco dei soccorritori, per condividere le paure e le speranze vissute nei momenti più concitati ed emozionanti delle operazioni.

Saranno infatti proprio i volontari a raccontare, dal vivo, l’esperienza di alcuni degli interventi più difficili accaduti negli ultimi anni sulle montagne lombarde e non solo, come quelli della forra del torrente Pioverna, di Cresta Segantini, di Parete Fasana o della valanga di Rigopiano. Sarà un incontro molto diverso rispetto a quelli che hanno come tema la prevenzione o la tecnica, perché attraverso queste storie emergerà la parte più vera e umana dei soccorritori, insieme con il senso ultimo di una scelta di vita.

La serata inizierà alle 20.30 presso il negozio DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori (LC): al termine, buffet offerto al pubblico durante il quale sarà possibile fare domande e colloquiare con i membri del soccorso alpino.