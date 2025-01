Domenica 26 gennaio, iscrizioni entro venerdì

VALMADRERA – Il Cai di Valmadrera organizza per domenica 26 gennaio una gita scialpinistica allo Stotzigen-Firsten con partenza da Realp. L’uscita è rivolta sia ai soci che ai non soci che abbiano comprovata capacità di muoversi in autonomia. Il dislivello complessivo è di 1.210 metri, difficoltà MS.

Il ritrovo per partire è alle ore 6. Iscrizioni entro venerdì 24 gennaio al numero sezionale del Cai (+39 339 100 4192) o presso la sede, il venerdì.

QUI LA LOCANDINA