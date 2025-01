‘Sicuri in montagna d’inverno’, domenica giornata con il Cai di Valmadrera

Una giornata di sensibilizzazione alla frequentazione consapevole dell’ambiente montana in ambiente innevato

Iscrizioni ancora aperte, posti limitati

VALMADRERA – Domenica 2 febbraio 2025 la Sezione di Valmadrera del Club Alpino Italiano organizza una giornata di sensibilizzazione alla frequentazione consapevole dell’ambiente montana in ambiente innevato.

La giornata dal titolo “Sicuri in montagna d’inverno” sarà dedicata all’approfondimento del primo soccorso in valanga con prove ARTVA, sondaggio e scavo; utilizzo di ramponi e picozza; legatura e progressione in cordata su terreno innevato/ghiacciato.

Le singole sessioni saranno condotte dagli istruttori delle scuole di Alpinismo e Scialpinismo del Cai di Valmadrera. La località per le esercitazioni verrà definita nella giornata di sabato a discrezione della Sezione sulla base dello stato di innevamento.

La partecipazione è aperta a Soci e Non Soci (previa assicurazione obbligatoria per il soccorso alpino che verrà attivata dal CAI al costo di € 4,55)

Disponibilità di posti limitati: Per iscrizioni inviare mail a segreteria@caivalmadrera.it o contattare il numero 3391004192 entro venerdì 31 gennaio