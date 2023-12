Valmadrera ricorda gli amici Dario e Willy a 20 anni dalla scomparsa

Era il 26 dicembre 2003 quando i due giovani appassionati di montagna morirono sotto una valanga

Cresciuti all’interno dell’Osa Valmadrera, il ricordo di Dario e Willy è ancora vivo nel cuore di tante persone

VALMADRERA – Era il 26 dicembre 2003, esattamente 20 anni fa, quando l’intera comunità di Valmadrera fu colpita da un dolore che è ancora vivo nel cuore di tantissime persone. William Viola, 24 anni di Merone e Dario Longhi, 20 anni di Valmadrera erano due grandi amici e sono morti insieme a Livigno, sepolti da una valanga mentre stavano sciando.

Dario Longhi e William Viola erano due giovani cresciuti all’interno dell’Osa Valmadrera, tanto che la stessa società, nel 2005, decise di dedicare a loro la gara di corsa in montagna nata nel 2001 come Trofeo Osa per festeggiare il 50° di fondazione. Ancora oggi il Trofeo Dario e Willy è un appuntamento molto sentito da tutti i soci dell’Osa.

In questo triste anniversario, l’Osa e tutti gli amici che ancora conservano nel cuore il ricordo dei due amici e grandi appassionati di montagna hanno voluto dedicargli un pensiero e tener vivo il loro ricordo.