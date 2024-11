Arge Alp Ski Ability: i Piani di Bobbio inclusi tra le aree pilota del progetto

Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia con un contributo di 125 mila euro

Zamperini: “Ogni barriera architettonica, ogni scoglio, anche di mentalità, deve crollare. Alberghi, ristoranti, trasporti locali, biglietterie, ogni cosa deve essere pronta ad accogliere tutti”

LECCO – I Piani di Bobbio sono stati inclusi tra le aree pilota del progetto “Arge Alp Ski Ability”, sostenuto da Regione Lombardia con un contributo di 125 mila euro. L’obiettivo principale del progetto è analizzare l’accessibilità e la capacità ricettiva nei comprensori sciistici dell’area Arge Alp, individuando le migliori pratiche per garantire l’accessibilità alle strutture e favorire la pratica dello sci per le persone con disabilità. Inoltre, il progetto si propone di valutare la capacità ricettiva dei fornitori di servizi per gli sciatori.

Il Consigliere Regione di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, commenta: “Per garantire l’accessibilità serve garantire pari opportunità, perchè solo così facendo c’è un pieno riconoscimento della dignità della persona nella sua unicità. Non ci sono disabilità ma diversità”.

Zamperini prosegue: “Il nostro obiettivo è garantire la migliore esperienza possibile a tutti gli atleti e appassionati, senza lasciare nessuno indietro. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, abbiamo un’opportunità fondamentale per riaffermare con forza che lo sport deve essere un motore di inclusione e riscatto. Sono particolarmente orgoglioso che il mio territorio, in particolare i Piani di Bobbio, sia tra le aree coinvolte in questo progetto così significativo”.

“Da parte nostra c’è stata attenzione a ciò che riguarda la pratica delle discipline sportive, ma le misure adottate devono essere poi inserite in una rete che coinvolga i servizi che completano l’offerta dei comprensori, dai trasporti alle strutture ricettive – continua Zamperini – Ogni barriera architettonica, ogni scoglio, anche di mentalità, deve crollare. Alberghi, ristoranti, trasporti locali, biglietterie, ogni cosa deve essere pronta ad accogliere tutti“.

Infine, Zamperini Conclude: “Ringrazio per il sostegno a questo progetto il sottosegretario di Regione Lombardia Federica Picchi; Marco Riva presidente del CONI Lombardia, Flavio Roda presidente FISI; Gloria Carletti del collegio Maestri di Sci Lombardia; il direttore FS Sport e Giovani Simone Rasetti; il presidente Comitato Italiano Paralimpico Lombardia e presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici Pierangelo Santelli; Paolo Tavian, presidente ANEFSKI Lombardia e l’A.D. Imprese Turistiche Barziesi SRL Massimo Fossati”.