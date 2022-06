Con un’ordinanza il Comune di Barzio chiude la ferrata Pesciola a Bobbio

Condizioni pericolose, dovranno essere attuati degli interventi di messa in sicurezza

BARZIO – Il Comune di Barzio ha pubblicato un’ordinanza che riguarda la chiusura temporanea della ferrata Pesciola, ex D. Rebuzzini, ai Piani di Bobbio, molto frequentata e dove in passato il Soccorso alpino ha svolto diversi interventi. E’ proprio il Soccorso Alpino a rilanciare la comunicazione del comune valsassinese per darle ulteriore evidenza.

Nel testo del provvedimento si specifica che “a causa di avverse condizioni atmosferiche evidenzia anomalie in alcuni punti causando situazione di pericolo concreto ed attuale per l’incolumità pubblica in ordine al transito sulla stessa”.

L’ordinanza prosegue con queste precisazioni: “Ritenuto pertanto, necessario provvedere con urgenza all’adozione di tutte le misure necessarie a rimuovere tale situazione di pericolo, in particolare provvedendo alla chiusura al transito della ferrata; Rilevato che l’adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal permanere della suindicata situazione di pericolo fino alla rimozione dello stesso”, la chiusura al transito pedonale della ferrata continuerà “fino alla messa in sicurezza della stessa per le motivazioni espresse in premessa e finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e sicurezza”.