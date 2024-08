Dalla Regione 4 milioni per il recupero degli alpeggi

L’obiettivo del finanziamento è il miglioramento degli alpeggi mediante il recupero e l’ampliamento dei fabbricati e dei manufatti rurali. Tra gli investimenti ammissibili ci sono il recupero di edifici, complessi architettonici e spazi aperti di pertinenza presenti nelle malghe, destinati a fini dimostrativi, didattico-espositivi, fruitivi e sociali. Gli interventi potranno includere la creazione di punti informativi per visitatori, aree ricreative attrezzate per attività sportive e didattiche, strutture museali ed espositive, bivacchi e strutture per il soccorso alpino.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico della Regione Lombardia (Sis.Co.), dal 11 ottobre al 30 dicembre 2024.

L’assessore agli Enti Locali, Montagna e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha sottolineato l’importanza dello sviluppo dell’agricoltura di montagna, un tema centrale nelle politiche regionali. “Anche il mio assessorato in questi anni ha promosso iniziative a favore del tessuto agricolo montano, parte integrante di una economia locale che genera indotto e permette di evitare lo spopolamento della montagna”, ha commentato Sertori. Recentemente, è stata approvata la graduatoria del Bando Piccoli Bacini, che permetterà la realizzazione di 69 interventi di manutenzione straordinaria e nuovi sistemi di raccolta e adduzione delle acque, per mitigare i fenomeni di siccità e sostenere le funzioni di antincendio boschivo.

Beduschi ha concluso che “il nostro impegno per il miglioramento degli alpeggi va oltre la semplice conservazione. Vogliamo trasformare questi luoghi in punti di riferimento per attività didattiche, espositive e sociali, rendendoli accessibili a tutti e promuovendo un turismo sostenibile che valorizzi le bellezze naturali e le tradizioni della Lombardia.”

Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Montagna, ha dichiarato: “Questa misura dimostra un forte impegno verso il mondo della montagna. Trasformare gli alpeggi in punti di riferimento per attività didattiche, espositive e sociali aiuterà a coinvolgere i giovani e contrastare l’abbandono di questi territori. Questi fondi promuoveranno l’attività agro-pastorale, sostenendo giovani imprenditori e preservando prodotti tipici, biodiversità e cultura montana, oltre a favorire l’offerta di attività agrituristiche”.

Alpeggi di proprietà di ERSAF e di Regione

Gli alpeggi regionali sono 36, distribuiti in 15 delle 20 Foreste di proprietà di Regione Lombardia. Hanno una superficie complessiva di 3.668 ettari e la loro distribuzione geografica comprende parte del settore alpino e prealpino delle province di Lecco, Como, Sondrio, Bergamo e Brescia. Consapevole della rilevanza economico-sociale dell’attività alpestre legata alla “gestione ambientale sostenibile” e al presidio delle terre alte, ERSAF, sviluppa e sperimenta forme di gestione più coinvolgenti e rispondenti alle moderne esigenze, attraverso la concessione amministrativa degli alpeggi di proprietà regionale, Le concessioni vengono rilasciate periodicamente alle aziende agricole per la durata di più anni.