Family Cai Ballabio: la proposta per avvicinare i giovani alla montagna

BALLABIO – “Si esce e si cresce!” Questo il motto dell’iniziativa “Camminiamo insieme al family Cai Ballabio”. La proposta nasce con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna: “In modo divertente e responsabile, vogliamo far conoscere e insegnare a rispettare l’ambiente, al contempo vogliamo offrire l’opportunità di socializzare attraverso la partecipazione ad attività escursionistiche”.

Le attività sono aperte a tutti, anche ai principianti. La presentazione è in programma venerdì 24 gennaio alle ore 21 presso la sede del Cai Ballabio (via Leonardo Da Vinci, 4): “Vi aspettiamo per conoscerci, confrontarci e pensare insieme gli itinerari per l’anno 2025”.