Il Cai Ballabio ricorda l’amico Marco Anghileri con una fiaccolata

Ai piedi dell’amata Grignetta per non dimenticare il Butch

Appuntamento sabato 16 marzo alle ore 18.30 ai Piani Resinelli

BALLABIO – Il Cai Ballabio per ricordare l’amico Marco Anghileri a 10 anni dalla morte, organizza per sabato 16 marzo una fiaccolata ai Piani Resinelli: “A 10 anni dalla sua prematura scomparsa rimane sempre vivo in noi il suo ricordo. Vi aspettiamo muniti di frontalino o torcia ai Piani Resinelli alle 18.30 nei pressi del grattacielo”.

Il programma prevede la salita a Cima Paradiso e ritorno con arrivo al Ristorante 2184 dove si potrà cenare in compagnia (costo 15 euro). Per partecipare alla cena è necessario confermare la propria adesione entro venerdì 15 marzo al numero 366 5265904 (Calumer) e caiballabio@outlook.it.