Il Soccorso alpino Valsassina-Valvarrone in visita alla Avincis Aviation

L’azienda fornisce servizi di elisoccorso nelle cinque basi lombarde di AREU

Nel comune di Colico è presente una delle due basi nazionali di manutenzione della flotta “pale rotanti”

COLICO – Nei giorni scorsi, un gruppo di volontari della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino ha visitato l’azienda Avincis Aviation SpA, leader nel settore dell’emergenza aerea, che fornisce servizi di elisoccorso nelle cinque basi lombarde di AREU. Nel comune di Colico è presente una delle due basi nazionali di manutenzione della flotta “pale rotanti”.

Per i tecnici è stata un’occasione per conoscere le varie fasi di manutenzione a cui sono sottoposti gli elicotteri, che ogni giorno sono utilizzati nelle operazioni di soccorso. Hanno anche avuto modo di provare, con una simulazione, i visori notturni utilizzati durante le operazioni al buio. Un ringraziamento per la disponibilità all’azienda Avincis, sede di Colico, e al direttore, Gianantonio Motarlini.