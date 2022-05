Monti Sorgenti, una settimana di eventi tra alpinismo, sport e cultura

Dal 9 al 15 maggio settimana clou per la rassegna organizzata dal Cai Lecco

Film, convegni, sport, musica e natura: tantissime proposte per tutti i gusti

LECCO – Settimana clou per l’edizione 2022 della manifestazione Monti Sorgenti, che dal 9 al 15 maggio propone diversi eventi di grande richiamo sul territorio lecchese. In programma, due serate con filmati esclusivi, una mostra e, tempo permettendo, l’attesissimo evento di yoga, pilates e capoeira a Campo de’ Boi seguito da un concerto al Rifugio Stoppani con la musica di Fabrizio De Andrè.

Lunedì 9 maggio

Lunedì 9 maggio ci sarà la proiezione del film “Fino alla fine dell’Everest” di Davide Chiesa alle 20.45 in Sala Don Ticozzi a Lecco. L’alpinista, fotografo e videomaker piacentino sarà presente in sala per commentare il documentario che racconta la sua scalata alla montagna più alta del mondo. “Una situazione estrema – racconta – raccontata senza filtri, per percepire il più possibile l’anima di un uomo, sospesa tra sogno e realtà, tra la vita e la paura della morte, dove la consapevolezza della morte stessa diventa la spinta più forte per non arrendersi”.

Mercoledì 11 maggio

Mercoledì 11 maggio alle 18.30 sarà inaugurata la mostra fotografica “Ginetto Esposito” al Circolo Figini di Maggianico (Lecco). L’evento sarà presentato da Alberto Benini, storico dell’alpinismo e curatore della mostra. Ginetto Esposito, nella vita borghese di professione elettricista, è stato una delle colonne portanti del gruppo del Dopolavoro Nuova Italia. Vero navigatore delle cordate di Cassin, dove le pareti risultavano meno leggibili e più complesse (parete nordest del Badile e diretta alla Punta Walker), Ginetto Esposito ha rappresentato una sicurezza assoluta per i suoi compagni, un intelligente comprimario sempre attento nelle manovre di corda e solidamente impegnato a garantire il morale delle cordate, senza mai mancare delle sue sagaci osservazioni. Questa piccola mostra si muove da qualcuno dei suoi cimeli per ricostruire una figura di grande rilevanza umana e alpinistica.

Giovedì 12 maggio

Giovedì 12 maggio sarà proposto il film “Omaggio a tre grandi alpinisti” – Pino Negri, Casimiro Ferrari e Lorenzo Mazzoleni sul Canale YouTube di Monti Sorgenti. Il documentario era stato preparato da Cai Lecco e Gruppo Ragni per raccontare il percorso alpinistico di questi personaggi che hanno lasciato il segno nella storia dell’arrampicata. Altro appuntamento online è previsto per sabato 14 maggio con i video di due itinerari sulle nostre montagne, proposti nell’ambito del progetto “Condividere la montagna”: una alla scoperta del Rifugio Riva, una al Rifugio Elisa.

Venerdì 13 maggio

Venerdì 13 maggio alle ore 20.45 sarà proiettato il film “Diga: una famiglia di pastori” al Teatro Invito di Lecco, con la partecipazione dell’autore Emanuele Confortin. Il documentario racconta la storia di una famiglia di pastori della Val di Fiemme e la tradizione della transumanza, spostamento stagionale delle greggi durante la stagione invernale, dalle zone montane verso quelle di pianura. Una tradizione radicata anche nel nostro territorio, ricca di storia e di cultura. Il film ha vinto il Premio Dolomiti Unesco e Premio Museo Usi e Costumi della Gente Trentina al Trento Film Festival 2021, Premio Miglior Documentario al Voci dei Boschi Festival 2021.

Domenica 15 maggio

La settimana si chiuderà domenica 15 maggio con l’attesissimo evento di yoga, pilates e capoeira in montagna, in programma a Campo de’ Boi per le ore 14.30, seguito alle ore 18 dal concerto di Marco Belcastro, uno dei maggiori interpreti di Fabrizio De Andrè, al Rifugio Stoppani al Resegone. Belcastro proporrà la musica del grande cantautore genovese Fabrizio De André, spaziando dai primi successi del giovane De André ai suoi capolavori.

Per l’evento di yoga, pilates e capoeira, il ritrovo sarà alle ore 14 al piazzale della funivia (loc. Versasio) per una breve passeggiata verso Campo de’ Boi. Anna Dell’Era, Clarissa David e il Grupo Geraçao Capoeira animeranno il pomeriggio sul grande prato di Campo de’ Boi, coinvolgendo i presenti in esercizi delle loro discipline. E’ consigliabile portare il tappetino o una coperta.

Prossimi appuntamenti di Monti Sorgenti