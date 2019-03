In programma lavori sulle strade provinciali

Chiusure serali delle SP in tre comuni lecchesi

LECCO – La Provincia ha disposto la chiusura al transito in orari serali-notturni di alcuni tratti di strade provinciali ad Airuno, Oggiono e Molteno per l’esecuzione di lavori di riasfaltatura.

Prevista la chiusura al transito della Sp 56 “di Imbersago”, nel tronco compreso tra l’intersezione con SP 72 e la rotatoria all’intersezione con via I° Maggio nel Comune di Airuno, dalle ore 20.00 di lunedì 11/03/2019 alle ore 06.00 di martedì 12/03/2019.

Chiuderà al transito anche la Sp 49 dir “Molteno-Oggiono-Diramazione”, nel tronco compreso tra la rotatoria all’intersezione SP 49 e la rotatoria all’intersezione SP 51 nel Comune di Oggiono, dalle ore 20.00 di martedì 12/03/2019 alle ore 06.00 di mercoledì 13/03/2019.

La stessa strada, in prossimità rotatoria nei pressi del raccordo con SS 36 nel Comune di Molteno, chiuderà dalle ore 20.00 di mercoledì 13/03/2019 alle ore 06.00 di giovedì 14/03/2019.

La Provincia precisa che qualora, per avverse condizioni metereologiche o per cause di forza maggiore, i lavori non possano essere conclusi entro l’intervallo temporale indicato, la chiusura potrà essere reiterata nel medesimo intervallo serale-notturno dei giorni immediatamente successivi.