Calolzio. Il 21 maggio giornata del Verde Pulito

CALOLZIOCORTE – Tutta la cittadinanza è invitata ad aderire all’iniziativa organizzata dal Comune di Calolziocorte, su indicazioni della Regione Lombardia, per la giornata del 21 maggio 2023 e inerente la giornata del Verde Pulito 2023. L’iniziativa verrà attivata in collaborazione con Silea e Ausm.

Sarà disponibile il materiale necessario (sacchi, giubbetti, pinze e guanti) per garantire sicurezza ai partecipanti e una buona riuscita dell’iniziativa. Il ritrovo è previsto in Piazza Marinai d’Italia (località Lavello) alle ore 8.30. In caso di pioggia l’iniziativa è rinviata alla domenica successiva (28 maggio 2023) sempre allo stesso orario.