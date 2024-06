Imbersago: annullato concerto tributo “Dalla-Battisti” e anticipato saggio allievi Polo Musicale

I programmi del fine settimana sono variati a causa delle incerte condizioni meteo

IMBERSAGO – Annullato a causa delle incerte previsioni meteo il concerto “Tributo a Dalla e Battisti” previsto per domani sera, sabato, all’area polifunzionale di Imbersago. Location che ospiterà invece, sempre sabato alle 20.45 il concerto-saggio di tutti gli allievi del Polo Musicale di Imbersago, già in programma per domenica, e anticipato invece a sabato.

Nelle serate di sabato 22 giugno, dalle ore 19 alle ore 20.30, e domenica 23 giugno, dalle ore 19 sarà aperta la cucina a cura della Pro Loco