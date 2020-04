Imbersago, apertura straordinaria del centro raccolta rifiuti

IMBERSAGO – L’amministrazione comunale guidata da Fabio Vergani ha comunicato i nuovi giorni di apertura straordinaria del centro di raccolta rifiuti.

La struttura di via dei Caduti verrà aperta in via straordinaria, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nei giorni sotto indicati.

– martedì 28 aprile

– giovedì 30 aprile

– martedì 5 maggio

– giovedì 7 maggio

– sabato 9 maggio

Per garantire il corretto distanziamento degli utenti, l’accesso verrà inoltre contingentato a non più di quattro veicoli contestualmente.