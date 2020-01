“Io leggo, tu leggi, egli legge” alla biblioteca di Valgreghentino

VALGREGHENTINO – Io leggo, tu leggi, egli legge. Sabato 1 febbraio, ore 17.00 (dalle 16.30 merenda insieme) alla biblioteca civica di via Luigi Tavola, 6 a Valgreghentino. La biblioteca civica di Valgreghentino, in collaborazione con il gruppo allievi del corso di lettura espressiva de il Filo Teatro associazione, invitano tutti a un reading a 10 voci sulle pagine di “Come un romanzo” di Pennac. Una brillante e utile riflessione sul nostro modo di essere (o non essere) lettori.