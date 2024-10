Merate, Ambrogini: segnalazioni in Comune entro il 6 novembre

La benemerenza civica, nota anche come Ambrogino, è riservata a chi si è distinto per rettitudine e saggezza

Le segnalazioni, anche anonime, vanno presentate in Comune entro il 6 novembre e indirizzate direttamente al sindaco

MERATE – C’è tempo fino al 6 novembre per segnalare in Comune persone, associazioni, aziende ed enti meritevoli della benemerenza civica, nota anche come Ambrogino, che l’amministrazione comunale conferisce ogni anno in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio il 7 dicembre.

Requisito per ottenere il prestigioso riconoscimento è quello di essersi distinti “nelle virtù della rettitudine e della saggezza, nel compimento dei doveri civici, famigliari e sociali, nello spirito filantropico, nella scienza, nelle belle arti e in tutto quanto onora Dio e il proprio paese”. La benemerenza civica era stata introdotta nel 1965 dall’allora amministrazione comunale.

Sul sito internet del Comune è possibile trovare il modulo per la segnalazione.