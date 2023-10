Molteno. A dicembre gita sul Trenino Rosso del Bernina

MOLTENO – Il Comune di Molteno e l’agenzia viaggi “GiorniTour Srl” propongono la gita “Il Trenino Rosso del Bernina”, domenica 17 dicembre 2023.

Il programma prevede:

ritrovo presso i punti di raccolta e partenza in direzione della Svizzera.

All’arrivo a St. Moritz, breve sosta per la colazione, offerta da Giorni Tour.

Sistemazione sul famoso Trenino Rosso del Bernina nelle carrozze a noi riservate e partenza per questo entusiasmante itinerario.

Arrivo a Tirano, pranzo con menù tipico valtellinese.

Tempo a disposizione per una passeggiata in centro o per una visita al Santuario della Madonna di Tirano.

Partenza per il viaggio di ritorno con rientro in serata.

La quota singola per adulto è pari a 98 euro; per bambini fino ai 4 anni 20 euro, pranzo escluso; per bambini dai 4 ai 12 anni 70 euro pranzo incluso.

Le iscrizioni e il versamento delle quote, entro mercoledì 8 novembre, sono da farsi presso la Biblioteca Civica di Molteno, raggiungibile ai contatti:

biblioteca@comune.motleno.lc.it

tel. 031-3573825 martedì e sabato dalle 14.00 alle 18.00 e mercoledì dalle 8.00 alle 12.00

I punti di carico, garantiti con un minimo di 4 persone, sono: