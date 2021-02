Olgiate, in drive through la distribuzione sacchi viola: ecco dove

L’amministrazione comunale ha deciso di attivare la consegna al volante per via dell’emergenza Covid

Individuati diversi punti per la distribuzione dei sacchi viola e dei calendari della raccolta rifiuti 2021

OLGIATE – Distribuzione sacchi viola e dei calendari della raccolta rifiuti 2021 in modalità drive throug. Anche l’amministrazione comunale di Olgiate ha deciso di attivarsi per procedere con la consegna del materiale idoneo per la raccolta differenziata facendo in modo che i cittadini restino in auto senza quindi scendere dal veicolo. L’appuntamento è dunque per sabato 6 e domenica 7, sabato 13 e domenica 14 febbraio dalle 8.30 alle 13. I sacchi non verranno consegnati oltre queste date. Per poterli ritirare bisognerà presentare la carta d’identità dell’intestatario della tassa rifiuti e potranno essere ritirati sacchi per solo due utenze.

La consegna sarà perciò diversificata per zone. Eccole:

PARCHEGGIO CIMITERO SAN ZENO VIA MORLINO

Per i residenti in: Via Cesare Cantù, Via Vallicelli, Via Borlengo, Piazza San Zenone, Via Montale, Via Valmara, Via Olcellera, Via Michelangelo, Via Promessi Sposi, Via Manzoni, Via Caduti Della Liberazione, Via Del Monastirolo, Via Dei Ronchi, Via Oratorio, Via Ca’ Ronco, Via Gadda, Via Volta, Via Falcone, Via Borsellino, Via Munari, Via Del Portone, Via Morlino, Via Mauri, Via Montessori, Via Rodari, Via Della Corna, Via Parini, Via Collodi, Via Porta, Via Stoppani, Via De Gasperi, Via XXV Aprile, Via Per Brivio, Via Nazionale.

PARCHEGGIO VIA PAPA GIOVANNI INCROCIO VIA D’ANNUNZIO

Per i residenti in: Via Carpi, Piazza Della Repubblica, Via Silone, Via S.Martino, Via Biagi, Via Ripesecche, Via Montesecco, Via Risorgimento, Via Indipendenza, Via Fabbricone, Via Stocksmoor, Via Stazione, Vicolo Solferino, Via Roma, Piazza IV Novembre, Via Interna, Via S.Rocco, Via Canova, Via Como, Via Monteverdi, Via Ai Pioppi, Via Buon Martino, Via Panoramica, Via Centenario, Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Cavour, Via Dell’olmo, Via Alla Chiesa, Via D’annunzio, Piazza Paolo VI, Via Vittorio Veneto.

PARCHEGGIO SCUOLE VIALE SOMMI PICENARDI

Per i residenti in: Strada Cons.del Bruggione, Via Mondonico, Via Antonia Pozzi, Via Pergolone, Via Squadra, Via Dei Peladelli, Via Gola, Via Casate, Via Madonna Del Sasso, Via La Cà, Via Molgoretta, Via Montebello, Via Caradosso, Via S.Donnino, Via Del Dosso, Via Biancanuda, Via Battisti, Via Buttero, Via Piave, Via S.Antonio, Via Primo Levi, Via Fucine, Via Della Salute, Via Mozzanica, Via Roggia, Via Morlotti, Via Vigna, Via Cascina Paù, Viale Sommi Picenardi, Via S. Primo.

PARCHEGGIO VIA ALDO MORO (DAVANTI ASL)

Per i residenti in: Via Contrassoa, Via Mirasole, Via Al Lavatoio, Via Belfiore, Via Pilata, Via Brughiera, Via Spiazzo, Via Beolco, Via Molino Beolco, Via S.Pietro, Via Delle Robinie, Via Pianezzo, Via Molino Cattaneo, Via Baraggera, Cascina Brughè, Via Ai Campi, Via Per Regondino, Via Alla Pineta, Via Aldo Moro, Via Calendone, Via S.Vigilio, Via dell’industria, Via Degli Alpini, Via Giovanni XXXIII, Via Pertini, Via Dei Pini, Via Monterosa, Via Dei Tigli, Via Don Sturzo, Via Delle Betulle