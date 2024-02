Repertorio associazioni e commissione Pari opportunità 2024

Iscrizioni e aggiornamento dati entro il 29 febbraio

LECCO – Il Comune invita le associazioni a presentare domanda di iscrizione al repertorio (o conferma) e ricorda che è anche possibile presentare la propria disponibilità a far parte della commissione per le Pari opportunità.

La domanda, recante le finalità dell’associazione, il numero dei membri, la struttura organizzativa, le modalità di assegnazione delle cariche associative, l’eventuale obbligo di bilancio annuale e una relazione sintetica sulle attività svolte nell’ultimo anno, nonché gli allegati previsti dall’avviso, deve essere presentata entro giovedì 29 febbraio 2024, attraverso il portale delle istanze online del Comune di Lecco (accesso tramite Spid), all’ufficio protocollo o tramite Pec a comune@pec.comunedilecco.it. Le associazioni già iscritte al repertorio devono confermare l’iscrizione per il 2024 presentando una relazione aggiornata sulle attività svolte nel 2023 e sull’eventuale variazione delle cariche sociali. La richiesta va consegnata all’ufficio protocollo o inviata all’indirizzo segreteria.comunicazione@comune.lecco.it.

Nel caso in cui un’associazione desideri anche far parte della commissione Pari opportunità dovrà indicare nella domanda che “L’associazione si occupa in modo costante e significativo dei temi delle pari opportunità”. In questo caso, la domanda deve essere inviata anche al servizi.sociali@comune.lecco.it. Il modulo di domanda, l’avviso e maggiori informazioni sono disponibili a questo collegamento. Per chiarimenti di ordine generale e supporto è possibile scrivere a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it, mentre per quesiti relativi alla candidatura alla commissione Pari opportunità è necessario rivolgersi a servizi.sociali@comune.lecco.it