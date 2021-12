Santa Maria Hoè, il 18 il laboratorio di Natale per i bambini

SANTA MARIA HOE’ – Appuntamento da non perdere per i più piccoli sabato 18 dicembre con i laboratori di Natale organizzati dall’Unione dei Comuni lombarda della Valletta. L’iniziativa si svolgerà nella sala consiliare del Comune e sono previsti due turni, il primo alle 15.30 e il secondo alle 17. Prenotazioni entro giovedì 16 dicembre al numero 329 2083081. “Ringrazio Oriana Gramazio per la disponibilità e ringrazio altresì l’ufficio segreteria dell’Unione della Valletta ed Elisa Montani che hanno collaborato con me per questa iniziativa” puntualizza il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.