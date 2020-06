SS36, lavori notturni nella galleria Monte Barro

LECCO – Proseguono le attività di Anas per la manutenzione degli impianti della galleria Monte Barro in provincia di Lecco. Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura del tratto della statale compreso tra il km 49,100 e il km 44,400 dalle ore 21.00 del 16 e del 18 giugno fino alle ore 5.00 del giorno successivo, esclusivamente in direzione di Milano. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale.