Valmadrera. Annullata la consegna delle costituzioni

VALMADRERA – La cerimonia di consegna delle Costituzioni ai diciottenni che avrebbe dovuto tenersi venerdì 6 novembre presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli è stata annullata, in conformità a quanto previsto dalla disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Il Sindaco riceverà singolarmente i neomaggiorenni nel proprio ufficio per la consegna della Costituzione secondo il calendario che verrà a breve comunicato agli interessati.