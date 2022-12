Pallamano Molteno: nuova trasferta per la squadra di Dumnic a Belluno

Sono molti purtroppo gli infortuni con cui deve fare i conti la Pallamano Molteno

Sabato sera la sfida a Belluno nella penultima gara del girone di andata

MOLTENO – “E’ un momento molto sfortunato per Molteno, ma noi guardiamo avanti, convinti di poter chiudere questo anno 2022 in maniera più solare”.

Ne ha ben donde il tecnico montenegrino Branko Dumnic a rimarcare come il suo Molteno sta attraversando un momento difficile per quanto concerne la voce infermeria. Anche nel turno precedente, la squadra moltenese ha perso per strada alcuni giocatori mentre altri devono ancora recuperare. Una situazione che costringe lo stesso Dumnic a rivedere anche schemi tattici, ma soprattutto, avere a disposizione, negli allenamenti e nelle partite, l’intero roster.

Ma bisogna guardare avanti, bisogna pensare al campionato, perché la stagione rimane lunga, ed il Salumificio Riva Molteno, nonostante tutto, si trova al sesto posto della classifica, ancora in piena lotta per i play off.

Mancano due partite per concludere il girone di andata. La prossima sfida si giocherà sabato sera, alle ore 19, a Belluno contro il Mondo Sport.

“Dobbiamo vincere queste due partite – dice con convinzione il tecnico Dumnic – pur consapevoli che saranno due sfide difficili. Non conosco molto bene la squadra Belluno, formazione che ha cambiato molti giocatori, e che vanta ora nel suo roster Anton Katic, giocatore di grande spessore e che realizza molte reti”. Quanto ai suoi, di ragazzi, il mister è convinto: “La squadra reagisce sempre con grande carattere, anche perché non possiamo fare altrimenti. Si lavora con intensità e convinzione. Purtroppo i vari infortuni ci costringono a rivedere alcuni schemi, ma il Molteno è squadra tenace ed andiamo a Belluno per vincere, portando massimo rispetto alla squadra di casa”.