Olginate. La regina dei ghiacci: dopo il successo una replica extra

OLGINATE – Venerdì 4 e domenica 6 ottobre, per la prima volta in assoluto, è andato in scena “La Regina dei Ghiacci”, il primo musical di produzione della compagnia teatrale “I Numero Zero”. I due spettacoli hanno fatto registrare il sold out presso le casse del Cineteatro Jolly di Olginate, che ha ospitato più di 420 persone il venerdì e altrettante la domenica.

Il cast, entusiasta della riuscita delle rappresentazioni, è composto da circa 35 persone, tra attori, cantanti e ballerini. Citiamo tra tutti Melissa Costa (interprete di “Anna”), Ilaria Ruotolo (“Elsa”), Marco Calabrese (“Hans”), Alessandro Combi (“Kristoff”), Arianna Caccia (“Olaf”) e Caterina Carenini (“Sven”). Ma ogni singolo elemento è fondamentale e ha dato il suo contributo per la buona riuscita del musical.

Visto il grandissimo successo ottenuto e le richieste pervenute sia sui social dell’associazione che al teatro Jolly di Olginate, si è deciso con il benestare del parroco don Matteo Gignoli di replicare il musical. La nuova data sarà sabato 30 novembre alle ore 16 sempre presso il cinema teatro Jolly di Olginate.

La novità di questa data consiste nella possibilità di acquistare il biglietto online o presso le casse del Jolly in anteprima con un costo di prevendita di solo 1 euro, a differenza delle due date precedenti dove il biglietto poteva solo essere prenotato ma non pagato in anticipo. E’ possibile acquistare i biglietti sul sito www.inumerozero.com oppure su www.cinemateatrojolly.it.