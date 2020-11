Valgreghentino. 41 i positivi in paese, più della metà sono under 50

Aggiornamento della situazione covid in paese

41 gli attualmente positivi: 10 sono under 30, 7 gli over 70

VALGREGHENTINO – Poche ore fa il sindaco Matteo Colombo ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione covid in paese: 49 positivi, di cui 8 sono guariti (con doppio tampone negativo).

Dei 41 casi attualmente positivi:

10 sono under 30 (24%)

13 hanno 30-49 anni (32%)

11 hanno 50-69 anni (27%)

7 sono over 70 (17%)

“Rinnovo l’invito a seguire i comportamenti e le disposizioni in atto e vi ricordo tutti i canali di comunicazione ufficiali attivi per il comune di Valgreghentino, strumenti importanti per essere sempre aggiornati:

sito istituzionale www.comune.valgreghentino.lc.it

Facebook e Instagram

Newsletter (link per l’iscrizione https://bit.ly/39wKowF)

WhatsApp (messaggio con NOME COGNOME Attiva Valgre al numero +39 3911555028)

Ricordo inoltre che gli uffici comunali sono aperti regolarmente ma con accesso solo su appuntamento (mail o telefono 0341-604507); la Biblioteca Civica è chiusa ma è attivo il servizio di consegna libri a domicilio”.