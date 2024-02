Abbadia. Azzoni verso fine mandato: quattro incontri per illustrare quanto fatto

Cinque anni di lavoro dell’Amministrazione uscente mostrati alla cittadinanza

Tutti gli incontri si terranno nella Sala Civica Don Gnocchi. Il primo stasera, lunedì 26 febbraio, a tema ‘Ambiente e territorio’

ABBADIA – Cinque anni di lavoro racchiusi in quattro incontri: il mandato dell’Amministrazione di Abbadia sta per volgere al termine (a giugno si voterà per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale) e l’occasione è propizia per incontrare la cittadinanza e presentare quanto realizzato.

A partire da stasera, lunedì 26 febbraio, per quattro lunedì sera (sempre alle 20.45) con una sola ‘pausa’ l’11 marzo, si svolgeranno incontri tematici nella sala civica don Carlo Gnocchi in via Nazionale 107, ai quali parteciperanno sindaco e assessori.

I temi saranno, in ordine cronologico: ambiente e territorio; opere pubbliche; turismo; scuola, cultura e sociale.

In occasione della serata del 18 marzo, oltre a presentare il bilancio del settore turismo, sarà svelato in anteprima il progetto “Sentieri e brand di destinazione turistica”.

PROGRAMMA

26 febbraio – Ambiente e territorio

4 marzo – Opere pubbliche

18 marzo – Turismo – Presentazione progetto sentieri e brand di destinazione turistica

25 marzo – Scuola, cultura e sociale