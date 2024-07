Airuno. Polizia Locale, l’ex sindaco interroga l’amministrazione Lavelli

Prima interrogazione scritta del gruppo di minoranza Cambiamo Airuno-Aizurro

“C’è ancora la volontà di aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Olgiate Molgora, Calco e Brivio?”

AIRUNO – Il gruppo di minoranza Cambiamo Airuno-Aizurro ha presentato la prima interrogazione consiliare a risposta scritta all’amministrazione Lavelli. Il tema è la Polizia Locale, argomento molto discusso anche durante la campagna elettorale.

L’ex sindaco Milani parte dalla carenza di agenti in paese dopo che la comandante Alice Caldarini ha vinto una mobilità alcuni mesi fa: “Oggi l’Ufficio di Polizia Locale conta un solo agente in servizio – ha ricordato – con delibera del 21 giugno scorso la Giunta ha temporaneamente attribuito la responsabilità dell’area vigilanza al sindaco fino alla definizione della procedura assunzionale per una figura idonea a ricoprire l’incarico del comandante. Ricordiamo però che nel programma elettorale distribuito a tutti i cittadini sotto la voce Polizia Locale e Pubblica Sicurezza l’attuale amministrazione proponeva di voler aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Olgiate Molgora, Calco, Brivio, garantendo la costante presenza di almeno 2 agenti sul nostro territorio e mantenendo lo sportello di Airuno – ha detto Milani – non comprendiamo a fondo, oggi, se l’amministrazione Lavelli intenda perseguire questo obiettivo oppure se ritenga idoneo assumere una figura di comandante” si legge nell’interrogazione firmata dal gruppo di minoranza.

Quindi, le richieste: “L’amministrazione come intende risolvere la problematica della parziale scopertura dell’Ufficio di Polizia Locale in particolare per questi mesi estivi dove vi sono eventi e manifestazioni? Ci sono state interlocuzioni con le amministrazioni dei comuni di Brivio, Calco e Olgiate per l’ipotesi di adesione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale?”. La minoranza ha anche chiesto conto del monitoraggio della strada che sale alla frazione di Aizurro: “Diversi episodi di delinquenza si sono verificati lungo la strada e vengono ancora segnalati dai cittadini, qual è la situazione?”.