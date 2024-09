Auto delle Poste in via Badoni, Boscagli (FdI): “E’ un parcheggio non è un deposito”

Il consigliere Boscagli ho sottoposto il tema alla Comandante della Polizia Locale e al Sindaco di Lecco

“Pensavo fosse un caso di poche ore, invece ormai da giorni i mezzi stazionano immobili”

LECCO – “In una città in ginocchio per la viabilità, in difficoltà per i lavori e in totale carenza di parcheggi risulta per lo meno fuori luogo vedere il parco auto delle Poste occupare quasi interamente la fila di parcheggi liberi di fronte al Parini. Una via dove le opere del teleriscaldamento hanno già cancellato altri posti auto”.

Ad accendere i riflettori sulla questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Boscagli che sta monitorando la situazione ormai da qualche giorno: “Pensavo fosse un caso di poche ore, invece ormai da giorni i mezzi delle Poste stazionano immobili su posti auto destinati gratuitamente ai cittadini di Lecco, tanto più in una delle ultime aree ‘bianche’ prima della zona a pagamento del centro”.

Il consigliere Boscagli ho sottoposto il tema alla Comandante della Polizia Locale Monica Porta e al Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Quello è un parcheggio destinato alla città di Lecco, non può essere tollerato venga usato come deposito di auto aziendali con l’idea che il posto libero è un posto senza regole o per pochi privilegiati. È un privilegio che questa Lecco in costante collasso viabilistico non può permettersi”.