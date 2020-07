Cambia Calolzio: “Basta lavori sulla Lecco-Bergamo nelle ore diurne”

Lunghe code, martedì, per un cantiere in corso Europa

La polemica di Cambia Calolzio: “Serve una gestione più attenta dei lavori”

CALOLZIOCORTE – “Autorizzare l’esecuzione dei lavori in pieno giorno lungo la Lecco-Bergamo significa creare disagi e code estenuanti per chi è costretto a transitare sulla viabilità del nostro territorio”. Il consigliere Diego Colosimo del gruppo Cambia Calolzio è intervenuto sulla situazione che si è creata nei giorni scorsi a causa di alcuni lavori in corso Europa a Calolzio, sulla provinciale Lecco-Bergamo.

“Tanti automobilisti sono rimasti bloccati, nella giornata di martedì, tra il centro commerciale di Sala e il centro cittadino per lavori sulla sede stradale autorizzati dal Comune di Calolziocorte. Eppure un anno fa l’assessore Caremi criticava, con tono polemico, il collega del Comune di Lecco per aver avviato i lavori di asfaltatura in pieno giorno con conseguenti ripercussioni sulla viabilità di tutto il circondario. Il Gruppo Civico Cambia Calolzio ritiene che lavori sulla strada Lecco-Bergamo, che causano difficoltà alla circolazione, non devono più essere eseguiti in pieno giorno e pertanto invitiamo l’Amministrazione Comunale ad una più attenta gestione dei lavori pubblici e privati sulla statale”.