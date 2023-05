E’ iniziato ufficialmente il Ghezzi bis: “Sarò il sindaco di tutti”

Consiglio comunale e giuramento in piazza Vittorio Veneto nella serata di lunedì

“Auguro a tutti i consiglieri di poter lavorare in modo proficuo per il bene di tutti”

CALOLZIOCORTE – “Ringrazio la cittadinanza che ci ha dato l’opportunità di continuare in questa avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato, ma ringrazio anche tutti i cittadini che sono andati a votare. Voglio essere il sindaco di tutti i calolziesi, così come ho fatto nei 5 anni scorsi la mia porta è sempre aperta. Auguro a tutti i consiglieri di poter lavorare in modo proficuo per il bene di tutti”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha salutato così l’inizio ufficiale del suo secondo mandato avvenuto con il giuramento durante il consiglio comunale svolto lunedì sera in piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio. Nel primo appuntamento del Ghezzi bis assenti giustificati i due consiglieri Daniele Butti (Lega) in viaggio di nozze e Sonia Mazzoleni (Calolzio BeneComune) in Emilia Romagna per portare aiuto alle popolazioni alluvionate.

E proprio per il gruppo di minoranza Calolzio BeneComune è intervenuta la neo consigliera Brunella Frigerio: “Ringraziamo ogni cittadino che con il proprio voto ha determinato la composizione di questo consiglio comunale, a noi la responsabilità di non deludere le aspettative e la stima degli elettori. Un sentito ringraziamento a coloro che hanno deciso di dar fiducia alla nostra lista, in aumento rispetto alla scorsa elezioni; resta l’amarezza per la scarsa affluenza alle urne. Un augurio ai componenti della giunta perché possano espletare al meglio il proprio ruolo, cogliamo però l’occasione per evidenziare con dispiacere la mancanza di deleghe alla cultura e alle politiche giovanili, secondo noi un evidente bisogno di questa città che si sta impoverendo da questo punto di vista. Infine speriamo anche che ciascun cittadino abbia pari opportunità”.

Anche Diego Colosimo, unico rappresentante del gruppo di minoranza Cambia Calolzio, ha salutato il secondo mandato Ghezzi: “Anche per il nostro gruppo si tratta del secondo mandato e vogliamo riprendere il percorso fatto negli ultimi 5 anni: un percorso fatto di dure battaglie con l’obiettivo di portare proposte concrete e fattive per Calolziocorte. Un tema da non sottovalutare è quello della scarsa affluenza alle urne e della scarsa partecipazione, perciò chiedo all’amministrazione di provare a ricostruire quelle dinamiche relazionali con la cittadinanza che sono mancate negli ultimi anni e sfociate in una sfiducia dei cittadini verso chi amministra. Dobbiamo mettere in atto una seria riflessione”.

In apertura di consiglio comunale, dal gruppo Calolzio BeneComune per voce della consigliera Wilna de’ Flumeri, la proposta di devolvere una quota pari al gettone di presenza di tutti i consiglieri, assessori e sindaco ai territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione, aprendo la sottoscrizione anche a tutti i cittadini di Calolziocorte che vogliono aderire, iniziativa che è stata accolta con favore del sindaco.