Elezioni 2023. Liste e candidati dei 5 Comuni lecchesi al voto

Scaduto il tempo massimo per presentare liste e candidati

Sono 5 i Comuni lecchesi che andranno al voto il 14 e 15 maggio per eleggere i nuovo sindaci

LECCO – Alle ore 12.00 di oggi è scaduto il tempo massimo per poter presentare le liste elettorali e i rispettivi candidati sindaci per le prossime elezioni comunali in calendario il 14 e 15 maggio. Sono cinque i Comuni lecchesi che andranno al voto: Calolziocorte, Ballabio, Oliveto Lario, Valvarrone e Robbiate.

Presentate quindi tutte le candidature, con Calolziocorte dove ci sarà una corsa a tre fra i candidati sindaci Marco Ghezzi (Centrodestra per Calolzio) primo cittadino uscente, Diego Colosimo (Cambia Calolzio) e Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune).

Sfida a due in quel di Ballabio con l’ex sindaco Giovanni Bruno Bussola della civica di centrodestra “Orgoglio Ballabiese” sfiderà Tranquillo Doniselli alla guida della civica di centrosinistra “Ballabio Futura”.

Sfida a tre nel Comune di Oliveto Lario, il sindaco uscente Bruno Polti alla guida della civica “Oliveto Lario, Bruno Polti Sindaco” dovrà vedersela con il suo ex vice Fabio Negri con la lista “Noi per Oliveto Lario” e con il giovane Federico Gramatica sostenuto dalla lista “Oliveto Futuro in Corso”.

A Robbiate la sfida è tra Marco Magni, candidato della lista Continuità e progresso della maggioranza uscente del sindaco Daniele Villa (giunto al secondo mandato e quindi impossibilitato a ricandidarsi) e Alessandro Danza, alla guida di Cambia Robbiate, attuale gruppo di minoranza.

Infine, in Valvarrone è stata presentata una e una sola lista Valvarrone Progetto Comune che sostiene la candidatura del sindaco uscente Luca Buzzella.

Liste e candidati Comune per Comune

Calolziocorte

Marco Ghezzi sindaco – Centrodestra per Calolziocorte

Calolziocorte BeneComune – candidata Sonia Mazzoleni

Cambia Calolzio – candidato Diego Colosimo

Ballabio

Orgoglio Ballabiese – candidato Giovanni Bruno Bussola

Ballabio Futura – candidato Tranquillo Doniselli

Oliveto Lario

Oliveto Lario Bruno Polti Sindaco – candidato Bruno Polti

Noi per Oliveto Lario – candidato Paolo Negri

Oliveto Futuro in Corso – condidato Federico Gramatica

Robbiate

Continuità e progresso

Cambia Robbiate

Valvarrone

Valvarrone Progetto Comune – candidato Luca Buzzella