Elezioni 2024, Giovanni Bruno Carenini candidato sindaco con ‘La nuova Abbadia Lariana’

“Pronti ad offrire un’alternativa all’attuale amministrazione che per cinque anni non ha avuto opposizione”

I punti chiave della proposta politica

ABBADIA LARIANA – Abbadia Lariana ha un nuovo movimento civico, La Nuova Abbadia Lariana, “pronto a offrire un’alternativa alla attuale amministrazione, che per cinque anni ha amministrato il paese senza una valida opposizione che potesse garantire un vero dibattito politico e democratico”.

Fondatore del movimento e candidato sindaco è Bruno Giovanni Carenini, che ha voluto fortemente portare avanti questo progetto innovativo, sia per idee che per squadra di lavoro, in un clima costruttivo e propositivo.

“Tra i punti chiave della proposta politica – spiega – c’è, innanzitutto, quello di considerare tutte le frazioni del territorio abbadiense, compresi i Piani Resinelli, spesso dimenticati, incoraggiando il dialogo e l’ascolto delle esigenze di chi vive i rioni. Il turismo verrà rivisto nella sua essenza, sviluppando interventi strategici, dal lago alla montagna, investendo in nuove strutture e potenziando quello che già esiste, rendendolo però compatibile con la quotidianità del cittadino”.

“Si punterà a valide alternative nelle opere pubbliche e nell’urbanistica, che siano funzionali per risolvere problemi concreti, con una spesa oculata e giustificata esclusivamente dalle necessità del paese. La questione del traffico, problema non di poco conto durante il periodo estivo, sarà affrontato potenziando e revisionando la gestione dei parcheggi, senza togliere nulla ad altre opportunità e attività”.

“Non meno importante è la volontà di supportare e affiancare associazioni e cittadini che abbiano voglia e desiderio di colorare di eventi e manifestazioni il paese in un spirito di collaborazione con l’amministrazione, promuovendo una rinascita culturale che coinvolga tutti. Tra gli intenti del movimento c’è quello di aiutare e sostenere concretamente interessi e passioni, specialmente tra i giovani”.

Questi sono alcuni dei punti con cui si vuole iniziare un percorso da fare insieme ai cittadini. Il candidato sindaco e la sua squadra saranno presto disponibili a un confronto con gli abitanti di Abbadia, per chiarimenti e scambi di preziose opinioni.

A breve, l’inaugurazione della sede de La Nuova Abbadia Lariana offrirà questa opportunità, presentando i membri della lista ed esponendo l’intero programma, pronti a un confronto con la cittadinanza. L’entusiasmo e la voglia di impegnarsi per una rinnovata Abbadia Lariana sarà il motore trainante di questa nuova lista civica.

Sui canali social de La Nuova Abbadia sarà comunicato luogo e data dell’inaugurazione per dare a tutti la possibilità di conoscere il candidato sindaco e la sua lista.

Web: www.lanuovaabbadialariana.it

Facebook: lanuovaabbadialariana

Istagram: lanuovaabbadialariana

Chi è il candidato sindaco

Classe 1967, Bruno Giovanni Carenini ha sempre vissuto ad Abbadia Lariana fin dalla nascita, dove svolge la sua attività di geometra come libero professionista. Il suo impegno a favore del paese nasce sin da giovane, operando come consigliere ed educatore ed allenatore per quindici anni per il Centro Sport Abbadia, impegno che ora prosegue presso la polisportiva Pescarenico, oltre a fare parte del consiglio economico parrocchiale di Crebbio, partecipando attivamente alla gestione e organizzazione di eventi. Sposato, con due figli, negli anni ha maturato la volontà di mettersi in gioco e dare un contributo concreto e innovativo alla crescita di Abbadia Lariana, con l’aiuto di un gruppo di persone entusiaste pronte a impegnarsi a favore di un nuovo sviluppo del comune lariano