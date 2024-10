Elezioni 2026, Regazzoni (PD) in Consiglio: “Mauro Gattinoni sarà il nostro candidato sindaco”

Il capogruppo dem annuncia il sostegno all’attuale sindaco: “Chiederemo di nuovo la fiducia per governare la città fino al 2030”

Duro intervento di Corrado Valsecchi (Appello per Lecco): “Più che ad un cambio di passo abbiamo assistito ad un requiem”

LECCO – Il consigliere Pietro Regazzoni, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, annuncia dai banchi dell’aula il sostegno al sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, alle prossime elezioni, in calendario nella primavera del 2026.

“Mauro Gattinoni è il nostro sindaco e sarà il nostro candidato – ha dichiarato in apertura di seduta, durante le comunicazioni – con umiltà chiederemo di nuovo fiducia ai lecchesi per portare avanti il progetto presentato 4 anni fa insieme a questa squadra. Un progetto che guardava alla Lecco del 2030 e che insieme con umiltà abbiamo portato avanti, portando investimenti e mantenendo fede a ciò che abbiamo promesso ai cittadini e ai nostri sostenitori”.

All’appuntamento elettorale manca oramai un anno e mezzo e la coalizione che ha sostenuto Gattinoni nel 2020 resta unita: “Ci ripresenteremo con la stessa umiltà e chiederemo nuovamente la fiducia per governare la città fino al 2030”.

Un annuncio che ha seguito di poco l’amaro intervento del capogruppo di Appello per Lecco Corrado Valsecchi, proprio sul tema delle prossime elezioni comunali: “Sono passati quattro anni dove, più che vedere ad un cambio di passo che nessuno aveva chiesto, assistiamo più che altro ad un requiem, con tanto di diaspora di volti politi e non solo. Un’esperienza deludente” ha dichiarato Valsecchi.

“Una cosa è certa: al prossimo appuntamento elettorale non vi voteranno più le persone che non centrano più con il centrodestra e non vi voteranno quelli di Appello per Lecco che, nel 2020, vi hanno permesso di vincere”.