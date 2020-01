I ‘Civici’ sabato in assemblea a Lecco, sostegno ad “Appello”

L’Alleanza Civica del Nord eleggerà a Lecco i suoi rappresentanti nazionali

Sguardo alle amministrative. “Civismo vincente per Lecco e per l’Italia”.

LECCO – Sabato 1 febbraio, dalle ore 10 presso la sala conferenze di Palazzo Falck si terrà l’assemblea dei soci fondatori di “Alleanza Civica del Nord” con la relazione del portavoce Franco D’Alfonso, già assessore a Milano e della Città Metropolitana. Alle ore 11 ci saranno le elezioni del nuovo gruppo dirigente nazionale.

“Il 2020 sarà l’anno dei Civici ne siamo sempre più convinti, per questo é nato il sodalizio che vede tra i fondatori molte autorevoli personalità del civismo e della politica – spiegano da Appello per Lecco – Molti di questi saranno in città per sostenere il progetto di Appello per Lecco e la sua dimensione autenticamente civica che ha prodotto sul piano culturale, sociale e politico un vero messaggio progressista e innovatore per la città”.

L’appuntamento di sabato si prospetta quindi significativo in vista della corsa solitaria del gruppo civico di Lecco alle prossime elezioni con il candidato Corrado Valsecchi.

“Nel 2010 i soci fondatori di Appello per Lecco diedero un contributo determinante alla vittoria di Virginio Brivio contro l’ex ministro Roberto Castelli e nel 2015 la medesima alleanza riuscì a reiterare la stessa performance politica – ricordano dal movimento – La vittoria del 2010 fu l’occasione per instaurare i rapporti con tante associazioni civiche a partire da Milano Civica che prese spunto dall’esperienza di Lecco per contribuire a far vincere Giuliano Pisapia nel 2011”.

L’assemblea di Alleanza Civica e Appello per Lecco sabato sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 11.30 alle ore 13.30 dove si tratterà il tema del “Civismo vincente per Lecco e per l’Italia”.

Parleranno Tatiana Rojc, senatrice slovena di Trieste, Beppe Sala, sindaco di Milano (in video messaggio), Piero Bassetti, già primo presidente della Regione Lombardia e Presidente di Globus et Locus, Patrizia Ghiazza di SÌ TORINO, Elisabetta Strada, consigliera regionale Lombardia dei Civici Europei, Claudio Signorile, già Ministro e Presidente di Italia Mediterranea.

Conclude l’incontro Corrado Valsecchi membro fondatore di Appello per Lecco e Alleanza Civica del NORD che oltre allo sguardo sul futuro per il sodalizio civico nazionale parlerà delle prospettive politiche e associative di Appello per Lecco in relazione alla imminente campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.