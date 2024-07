Il Consiglio Comunale accoglie Stefano Villa e Mattia Bernasconi

Nella seduta di lunedì sera si sono insediati due nuovi consiglieri di maggioranza

Stefano Villa (Ambientalmente Lecco) e Mattia Bernasconi (Fattore Lecco) al posto di Alessio Dossi e Chiara Frigerio

LECCO – Il Consiglio Comunale di lunedì sera ha dato il benvenuto a due nuovi consiglieri di maggioranza, Stefano Villa al posto di Alessio Dossi per il gruppo Ambientalmente Lecco e Mattia Bernasconi al posto di Chiara Frigerio per il gruppo Fattore Lecco.

Sia Dossi che Frigerio hanno rassegnato le proprie dimissioni nelle scorse settimane per motivi personali e lavorativi.

In Aula, Villa ha letto un messaggio indirizzato da Dossi all’assise: “Grazie a tutti voi, in modo davvero non retorico, per questi sei anni che ho passato in aula prima come assessore e poi come consigliere. Ho cercato di dare, come potevo e in maniera mai strumentale un piccolo contributo alla vita della mia città”. Quindi un ringraziamento ai colleghi, sia di maggioranza che di minoranza: “Da ognuno di voi ho imparato molto, considerandovi interlocutori e mai nemici o avversari”. Villa è poi intervenuto salutando i consiglieri e ribadendo l’impegno a sostenere l’amministrazione.

Il giovane Mattia Bernasconi, Fattore Lecco, si è detto onorato nel rappresentare i lecchesi: “E’ una grande responsabilità e cercherò di contribuire nel dare una spinta all’amministrazione nel perseverare nella direzione presa con ancora più coraggio. Vorrei in particolare modo impegnarmi per i giovani che decidono di andare altrove, perché possano trovare nella loro città le risposte alle loro esigenze”.

Il sindaco Gattinoni, accogliendo i due nuovi consiglieri, ha ringraziato i dimissionari per il loro sostegno e contributo in questi tre anni e mezzo di mandato.