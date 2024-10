Il sindaco di Rogeno è il nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Oggionese

La nomina di Matteo Redaelli è avvenuta all’unanimità

Vice presidente il sindaco di Sirone Emanuele De Capitani e segretaria il sindaco di Cesana Brianza Luisa Airoldi

ROGENO – Matteo Redaelli, primo cittadino di Rogeno, è il nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Oggionese. I quindici sindaci dei Comuni che fanno parte dell’organismo territoriale sono Annone Brianza, Bosisio Parini, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Sirone, Suello e appunto il Comune di Rogeno.

La nomina di Redaelli è avvenuta all’unanimità nell’assemblea che si è riunita nella serata di martedì 15 ottobre. Nella stessa occasione sono stati nominati come vice presidente il primo cittadino di Sirone Emanuele De Capitani e come segretaria il sindaco di Cesana Brianza Luisa Airoldi.

“Ringrazio i colleghi sindaci che mi hanno proposto a questo incarico, soprattutto tutti i membri dell’assemblea per la fiducia che hanno riposto in me – ha commentato il neo incarico il primo cittadino di Rogeno -. Sono stato eletto alla presidenza della Conferenza ma il lavoro si farà insieme, come è stato sempre fatto in questi anni. Non mancherà lo spirito di collaborazione, di confronto e condivisione di obiettivi importanti per il nostro territorio. Un grazie anche al vice presidente De Capitani e alla segretaria Airoldi per il supporto prezioso che sono certo mi daranno nel corso di questo mandato nel gestire le questioni di segreteria e coordinamento con i colleghi sindaci. Infine un ringraziamento a chi mi ha preceduto in questo incarico, il sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella”.

Gli obiettivi della Conferenza sono consultazione, confronto e partecipazione su temi sovracomunali utili allo sviluppo dell’intero territorio oggionese; ma anche coordinamento nell’individuazione dei rappresentanti territoriali a livello provinciale.