Lecco. Oggi Gattinoni presenta la giunta. I nomi degli assessori

Decisa la squadra che accompagnerà il mandato del sindaco Gattinoni

Oggi la presentazione ufficiale della Giunta. Ecco i nomi degli assessori

LECCO – Come annunciato dal sindaco Mauro Gattinoni nella sua diretta social (vedi articolo), il primo cittadino di Lecco ha firmato la nomina degli assessori e nella giornata di oggi, martedì, è prevista la presentazione ufficiale della giunta comunale, quindi i nomi degli assessori e le deleghe che sono loro assegnate.

Partendo dal sindaco, gli incarichi che Gattinoni terrà per sé riguardano le relazioni istituzionali, risorse umane, la delega alla sostenibilità annunciata in campagna elettorale, programmazione e controllo strategico, società partecipate e PGT.

Vicesindaco, così come volevano le prime indiscrezioni, sarà Simona Piazza, assessore uscente alla Cultura della precedente amministrazione Brivio, che rinnova il suo incarico nel settore cultura a cui si aggiungono le deleghe alla Polizia Locale e Protezione Civile (in passato in carico all’ex vicesindaco Francesca Bonacina) e la delega alla partecipazione e ai quartieri.

Maria Sacchi, esponente del PD e fondatrice del portale di promozione turistica “EccoLecco”, prende il testimone da Corrado Valsecchi ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

Un assessore esterno per il Bilancio, Roberto Pietrobelli, già segretario cittadino del PD, che avrà delega anche su ricerca fondi e partnerariato pubblico-privato, servizi istituzionali generali.

Esterno è anche l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Rusconi, avvocato lecchese già consulente di enti pubblici in materia di appalti e project financing.

La delega all’Ambiente è stata assegnata a Renata Zuffi, esponente di Ambientalmente Lecco, che prende il posto del collega di lista Alessio Dossi. Per lei anche la delega alle Pari opportunità.

Emanuele Manzoni di Con la Sinistra Cambia Lecco sarà assessore al Welfare, con delega quindi ai servizi sociali, casa, lavoro e politiche per l’integrazione.

Le politiche per la famiglia e i giovani saranno coordinate da Alessandra Durante, volto principale della civica Fattore Lecco, che si occuperà anche della comunicazione, evoluzione digitale e rapporti con i cittadini.

Accorpate in un unico assessorato Istruzione e Sport, con delega ad Emanuele Torri, insegnante lecchese e candidato più votato tra quelli proposti da Fattore Lecco.

Infine, l’assessorato all’attrattività territoriale (che comprende commercio, turismo, eventi, sviluppo lago e montagna) destinato a Giovanni Cattaneo di Fattore Lecco, esperto di comunicazione e relazioni istituzionali,