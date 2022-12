Appello per Lecco: “Il sindaco si dà la sufficienza, dopo due anni di disastri”

L’Intervento di Rinaldo Zanini sul bilancio di fine anno del sindaco Mauro Gattinoni

“Povera Lecco, poveri cittadini. Dal prossimo anno la nostra opposizione sarà ancora più dura”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Chi si loda si imbroda o si imbratta dice il proverbio: la saggezza popolare ricorda quanto la persona che si fa i complimenti da sola, vantandosi di fronte agli altri, finisca poi facilmente per danneggiarsi. Questo è quanto constatiamo dal resoconto del Sig. Sindaco di Lecco affetto evidentemente da delirio di Onnipotenza.

Non si era mai visto, per decenza, un Sindaco darsi un’ampia sufficienza, un voto alto, da solo. In due anni di disastri e promesse non mantenute. Dice il Sindaco :”Il rapporto con le opposizioni? “Con la coalizione di centrodestra c’è una dialettica ordinaria, con Appello per Lecco è molto più complesso perché ha scelto anche strade di contestazione diverse e bisogna assumersi le responsabilità di certe azioni”.

Se c’è una forza politica che ha dimostrato di assumersi le responsabilità questa è Appello per Lecco! Andando in Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti ha bloccato un’operazione scellerata e poco trasparente che non è detto abbia ancora ripercussioni derivanti da indagini relative anche a danni erariali che sono sotto gli occhi di tutti.

Senza l’iniziativa di Appello per Lecco statene certi l’operazione Ex Deutsche Bank si sarebbe portata avanti costi quel che costi, indebitando la collettività per i prossimi venti anni. Appello ha cercato di aprire gli occhi alla gente, ma prima di tutto agli Amministratori Comunali e ha dovuto ricorrere ad iniziative forti per contrastare un disegno assolutamente delirante come si è potuto evincere da tutte le relazioni dei tecnici della commissione e da quelli del Politecnico.

Avrebbero potuto inaugurare nei primi mesi del 2023 il nuovo municipio in via Marco d’Oggiono e invece si sono intortati da soli in una manovra azzardata e pericolosa. Povera Lecco. Poveri cittadini.

Gattinoni e la sua giunta sono ancora convinti di aver agito bene e che le azioni di AxL siano state gratuite e nate da un sentimento ostile personale. Sono nate e mantenute, solo ed esclusivamente, per difendere la città da Amministratori supponenti che non stanno a sentire consigli utili e disinteressati.

Per quanto ci riguarda dopo questa ultima attestazione del Sindaco smetteremo dal prossimo anno le vesti della minoranza responsabile e indosseremo quelli della opposizione più dura e intransigente. Buon anno a tutti i Cittadini di Lecco. Contiamo su un 2023 migliore per il mondo e per Lecco”

Per il direttivo di Appello per Lecco

Il presidente Rinaldo Zanini