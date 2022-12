Autonomia regionale. Piazza (Lega): “Avanti per definire intesa col Governo”

Voto favorevole al Pirellone sulla mozione riguardante l’autonomia regionale

Mauro Piazza: “Autonomia significa fare un passo avanti per ritrovare livelli di efficienza e livelli di legittimità nelle istituzioni.”

LECCO / MILANO – “La spinta per l’autonomia è arrivata dal popolo e al popolo bisogna restituirla. I cittadini, che già si erano espressi nel 2017 con un referendum consultivo, vogliono che la regione in cui abitano attui una differenziazione in onore alle peculiarità territoriali, al potenziale contributivo, alla capacità organizzativa e di sintesi”.

Così Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione speciale – Autonomia e riordino autonomie locali di Regione Lombardia, motivando il voto favorevole del gruppo Lega – Lega Lombarda Salvini alla mozione presentata oggi in Consiglio regionale della Lombardia che impegna la Giunta Fontana a proseguire nell’opera negoziale sin qui svolta con il Governo nazionale per la definizione dell’intesa e di tutti gli atti necessari, prodromici e conseguenziali, svolgendo anche un’attività informativa e comunicativa del principio del regionalismo differenziato.

“La questione posta in questi termini supera i confini regionali e traccia un solco nel quale si muoveranno anche le altre regioni – aggiunge Piazza – La straordinaria portata dell’impresa è proprio quella che avrà ricadute positive in Lombardia, ma da un punto di vista di cultura istituzionale e giuridica influenzerà la storia del Paese. Andiamo avanti anche contro alcuni opinionisti che continuano a parlare di guerra Nord-Sud e regioni ricche contro regioni povere. E anche quella certa burocrazia statale che avversa, per paura di perdere il proprio potere, l’autonomia differenziata. Facciamo finalmente fare un passo avanti al Paese non indietro.”