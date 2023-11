Azione. Eleonora Lavelli nuovo segretario provinciale a Lecco

Rosaura Fumagalli, già sindaco e ora consigliere a Cassago, eletta presidente

Due weekend di congressi di Azione in Lombardia e in Italia

LECCO – In Lombardia e in Italia si sono conclusi due intensi weekend di congressi dei livelli provinciali di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. Ad inaugurare la stagione congressuale lombarda è stata proprio la Provincia di Lecco, che è andata a congresso lo scorso 10 novembre.

Gli iscritti, con entusiasmo, hanno preso parte al congresso che si è tenuto presso il ristorante Fiore di Lecco, alla presenza dell’on. Fabrizio Benzoni, commissario regionale della Lombardia, e del consigliere regionale Massimo Vizzardi. La 28enne Eleonora Lavelli, avvocato amministrativista e consigliere comunale a Imbersago, è stata eletta nuovo segretario di Azione Lecco, mentre a Rosaura Fumagalli, già sindaco e ora consigliere a Cassago, è stato dato l’incarico di Presidente.

Il Congresso ha assunto un tono appassionato, aperto e propositivo, evidenziando la determinazione di Azione Lecco nel contribuire in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della comunità locale. Durante la discussione, è emersa l’importanza di un impegno costante per la cosa pubblica e la promozione di una politica basata su valori etici e sulla trasparenza.

Eleonora Lavelli e Rosaura Fumagalli si sono impegnate a guidare Azione Lecco con dedizione e visione, collaborando con il Direttivo provinciale e la comunità tutta per affrontare le sfide di oggi, in primis la sfiducia degli elettori e la disaffezione alla Politica.

“La politica fa schifo – ha esordito Eleonora Lavelli – la politica è per i corrotti, per gli spregiudicati, per chi pensa ai propri interessi personali. Queste parole, che mi ripeteva spesso anche mio padre, non mi convincevano quattro anni fa, quando sono entrata in Azione, e mi convincono ancora meno oggi. E, di questa convinzione, devo ringraziare, una ad una, le persone che fanno parte di questa squadra perché mi avete dimostrato che la Politica è tanto altro! La Politica è fatta per chi ha il cuore che vibra, per chi ha passione, per chi vuole spendersi per gli altri, per il proprio territorio e per la nostra Nazione. La Politica è fatta per chi ha coraggio di impegnarsi per un mondo migliore e per chi decide di non lamentarsi soltanto, ma di agire. La Politica è Azione”.

Il Congresso provinciale segna l’avvio di un periodo di attività e iniziative mirate a consolidare il ruolo di Azione Lecco nella scena politica locale. Nelle altre province lombarde sono stati eletti i segretari che, insieme al segretario regionale e a Eleonora Lavelli per Lecco, comporranno la Segreteria regionale di Azione: Carmine Pacente per la città metropolitana di Milano; Tommaso Bernini, di soli 21 anni, per la Provincia di Pavia; Adriano Musitelli per la Provincia di Bergamo; Marco Garza, assessore a Brescia, per la Provincia di Brescia; Gabriele Brigoni per la Provincia di Mantova; Roberto Zanni per la Provincia di Monza e Franco Binaghi per la Provincia di Varese.