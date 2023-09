Azione Lecco punta sui territori: “Vogliamo avvicinarci alla gente”

Presentato il direttivo e illustrati gli obiettivi in vista della fase congressuale

“Il valore aggiunto di Azione è saper uscire dalle logiche delle tifoserie per entrare nel merito delle questioni”

CALOLZIOCORTE – In vista della fase congressuale che si aprirà a dicembre a livello provinciale e regionale, Azione Lecco serra le fila e rilancia il suo lavoro fissando obiettivi e linee guida. La coordinatrice lecchese Eleonora Lavelli e il segretario regionale del Partito, On. Fabrizio Benzoni, nella conferenza stampa di lunedì presso il Monastero del Lavello, hanno presentato la squadra che compone il direttivo lecchese e le iniziative in programma.

“Vogliamo essere presenti in tutti i territori – ha ribadito l’Onorevole Benzoni -. Nelle prossime settimane prepareremo la fase congressuale del mese di dicembre con lo sguardo fissato alle elezioni europee 2024 e alle tante elezioni amministrative in cui cercheremo di essere presenti. La nostra forza è tornare a parlare di temi reali puntando sui giovani“.

Concretamente Azione Lecco cercherà di essere presente sul territorio attraverso gazebi in tutta la provincia. Parallelamente verranno organizzate conferenze per stimolare dibatti e confronti con tutta la cittadinanza coinvolgendo figure di riferimento del territorio (già fissati un evento a Cassago sul nucleare e un evento in Valsassina sulle europee e la montagna).

Coinvolgere sempre più persone partendo dal territorio entrando nel merito delle questioni, è quello che si propone di fare Azione Lecco: “Vogliamo portare sul tavolo di discussione questioni come il Ponte di Paderno che sappiamo che tra 8 anni dovrà chiudere per forza; l’Ospedale Mandic di Merate che è stato depotenziato nel corso degli anni; il dissesto idrogeologico visto che le frane sono all’ordine del giorno; la nuova Lecco – Bergamo – ha detto la segretaria provinciale Eleonora Lavelli – ma anche questioni come il disagio e la fragilità a cui si aggiungono temi di livello nazionale come il salario minimo o il nucleare“.

Mauro Artusi, sindaco di Primaluna, ha ricordato il progetto Comunità al Centro nato in seno alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone d’Esino e Riviera: “Un progetto portato avanti insieme ad altre forze politiche che, come noi, hanno visto la necessità di perseguire obiettivi che facciano il bene del nostro territorio. L’intento è quello di superare le appartenenze ideologiche e di partito per fare gli interessi del territorio, da qui la denominazione Comunità al Centro”.

Recuperare il rapporto con il territorio e recuperare tutte quelle persone che, passato il periodo elettorale, si sono allontanate: “Vogliamo creare interesse intorno alla cosa pubblica in maniera costante e, in un’epoca dove l’astensionismo è altissimo, riavvicinare alla politica più persone possibile anche attraverso gli 8 tavoli tematici con cui, da un lato vogliamo entrare in contatto con le realtà già presenti sul territorio in ciascun ambito, dall’altro vogliamo approfondire le questioni per favorire un confronto che può far bene alla partecipazione. Il valore aggiunto di Azione è quello di saper uscire dalle logiche delle tifoserie per ragionare sulle idee e sui problemi reali”.

L’organizzazione di Azione Lecco

Eleonora Lavelli (segretaria provinciale); Basilio Pugliese (organizzazione); Rosaura Fumagalli (gruppi territoriali); Daniela Castagna (gruppi tematici); Matteo Laffi (comunicazione); Jacopo Gentilini (sezione Under 30); Mauro Artusi (riferimento amministratori).

Tavoli tematici: Giuseppe Acquati ed Emanuela Pizzardi (sanità e welfare); Rita Locatelli (istruzione e università); Roberto Pasino (ambiente e energia); Mattia Muzio (trasporti e mobilità); Federico Scuglia (attività produttive e sviluppo economico); Giacomo Mainetti (sport e giovani); Caterina Landolfi (disabilità e pari opportunità).