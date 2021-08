Butti risponde alle dichiarazioni del sindaco Gattinoni sui centri vaccinali

“La Lega ha avuto un ruolo importante nel far comprendere alla Regione le necessità del territorio”

LECCO – “È un peccato scoprire che il sindaco di Lecco abbia la memoria un po’ corta. Facile prendersi i meriti quando La Segreteria Provinciale della Lega Lecchese si è adoperata sin da subito in sua collaborazione grazie alla Senatrice Antonella Faggi che ha attivato tavoli istituzionali con regione Lombardia, nella fattispecie l’Assessore Regionale Pietro Foroni ed il Dottor Casazza di Ats”.

Così il referente provinciale della Lega, Daniele Butti, risponde alle dichiarazioni di Mauro Gattinoni che dalla Festa Democratica aveva ricordato come il territorio lecchese rischiava di non avere centri vaccinali. “Riuscire ad avere centro vaccinale a Lecco è stata una battaglia politica che rischiavamo di perdere. Il centrodestra avrebbe portato tutti a Lario Fiere” ha detto Gattinoni (qui l’articolo precedente).

“Vero che per una mera questione di costi l’idea era di portare il centro vaccinale unico a Erba, ma la Lega credo abbia avuto un ruolo importante nel far comprendere a Regione le difficoltà del caso ed è stata parte attiva in una comunione di intenti per il bene della collettività – ha aggiunto Butti – Per questo lo stesso borgomastro ringraziò poco tempo fa la nostra senatrice. Un vero peccato”.

Il sindaco Gattinoni, a fronte di questa comunicazione, ha voluto precisare che le sue dichiarazioni era rivolte al centrodestra e di aver trovato nella senatrice Faggi un interlocutore importante in questa vicenda.