Centro sportivo Barzago, Straniero (PD): “Ok al mio ordine del giorno per finanziare l’opera”

La Giunta di regione Lombardia individuerà le risorse per finanziare la realizzazione del Centro sportivo di Barzago

“Alla fine della mia esperienza in consiglio regionale, sono contento di aiutare l’amministrazione a portare a termine il suo progetto”

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia individuerà, nell’ambito del bilancio 2023-2025, le risorse per finanziare la realizzazione del Centro sportivo comunale di Barzago. Soddisfatto Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, che ha presentato l’ordine del giorno nelle more della discussione dei documenti contabili.

“Alla fine della mia esperienza politica in consiglio regionale, sono contento di aiutare l’amministrazione comunale di Barzago a portare a termine il suo progetto di migliorare la fruibilità del centro sportivo comunale con la costruzione delle nuove tribune del campo da calcio, che conterrà anche la nuova sede delle associazioni”, commenta Straniero al termine della seduta d’Aula.

“Mi fa piacere in particolare perché l’intervento andrà a sostenere l’impegno di queste associazioni sportive, una per il calcio e l’altra per la pallavolo, che nonostante la crisi degli ultimi anni hanno continuato a investire sul territorio e vivono di volontariato e di tempo sottratto alle famiglie dei soci”.

Per altro, il Comune si è già dotato di uno studio di fattibilità che prevede l’intervento in diversi lotti, in modo da diversificare e suddividere le fasi, e l’ammontare di tutti i costi, compresa la progettazione, oscilla dai 400mila euro al milione.

“Speravo che questo desiderio della comunità di Barzago fosse accolto dalla maggioranza uscente perché, in questi anni, Regione ha già finanziato opere analoghe con la legge regionale 9/2020 sugli Interventi per la ripresa economica. Aver aiutato in questo l’associazionismo e i cittadini barzaghesi mi fa concludere bene il mio mandato”, assicura il consigliere Pd.