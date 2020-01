Daniele Nava candidato sindaco del centrodestra? Ora manca solo il suo “sì”

L’ex presidente della Provincia verso la candidatura a sindaco di Lecco

Questa sera Daniele Nava potrebbe sciogliere le riserve

LECCO – Ormai è solo una questione di ore, già stasera Daniele Nava potrebbe dare una risposta definitiva sulla sua candidatura alla guida del centrodestra che punta a riprendersi Lecco alle imminenti elezioni.

Oggi non sembrano più esserci ostacoli alla sua discesa in campo e anche a Lega, che puntava a proporre un proprio candidato sindaco, ora convergerebbe verso l’ex presidente della Provincia, più vicino all’area dei moderati di Forza Italia. L’atteso “via libera” dall’alto sarebbe arrivato già nei giorni scorsi, ora spetta solo a Nava la scelta.

Questa sera, mercoledì, in un incontro ristretto con l’amico Mauro Piazza e i suoi, Daniele Nava potrebbe sciogliere le riserve.

Solo un mese fa, quando il suo nome era iniziato a circolare tra i possibili candidati, ci aveva riferito di essere lusingato ma di aver dato molto della sua vita alla politica, prima in Comune a Lecco poi a Villa Locatelli e infine in Regione come sottosegretario del governatore Maroni. Le priorità ora sono i suoi cari e l’azienda di famiglia da portare avanti, ma l’uscio, ci aveva fatto intendere, sarebbe rimasto aperto e non si sarebbe negato in caso di necessità.

Una necessità che il centrodestra sembra avvertire, Nava è oggi il ‘cavallo di razza’ su cui la futura coalizione vuole puntare. “Un padre nobile del centrodestra lecchese – lo definisce Mauro Piazza – un bel candidato per vincere le elezioni al primo turno”.

“Come gruppo – prosegue Piazza – abbiamo fatto il massimo per creare le condizioni e rendere possibile questa ipotesi. Ma la scelta è personale”.

Se Nava dovesse rifiutare, allora un altro nome potrebbe farsi spazio verso la candidatura a sindaco: quello di Dionigi Gianola, premanese ai vertici della Compagnia delle Opere, un candidato sponsorizzato dal Carroccio.