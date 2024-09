Efficientamento energetico, Piazza: “Da Regione altri 44 milioni di euro per il Bando Recap”

La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore Massimo Sertori

“Quella dell’efficientamento energetico è una tematica di grande attualità”

LECCO – La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo delle risorse idriche, Massimo Sertori, ha approvato una delibera che incrementa di ulteriori 44 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando RECAP.

Questo intervento mira a sostenere la ristrutturazione e la riqualificazione per l’efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici, ampliando così il numero di interventi su edifici destinati a finalità istituzionali, come sedi amministrative, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e biblioteche.

L’obiettivo di Regione Lombardia è incentivare l’efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche. A tal fine, il bando RECAP è destinato a erogare contributi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali utilizzato per scopi istituzionali.

“Alla chiusura del bando dello scorso dicembre sono state presentate 180 proposte progettuali da parte di Comuni, Unione di Comuni, Province, Comunità montane, a dimostrazione del successo di questa importante misura. Con questo provvedimento abbiamo incrementato la dotazione iniziale del bando di 25 milioni di euro per un importo complessivo di 69 milioni di euro al fine di poter finanziare un maggior numero di progetti con l’approvazione della graduatoria che sarà disponibile entro la fine di settembre” commenta Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Ringrazio l’Assessore Sertori per l’attenzione dimostrata ad una tematica di grande attualità come quella dell’efficientamento energetico con l’obiettivo di intervenire per limitare gli sprechi di energia e ottenere un risparmio, sia economico sia di emissioni nocive a beneficio dell’ambiente e della salute dei cittadini” conclude così Mauro Piazza.