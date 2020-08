Elezioni. Fattore Lecco si presenta: “Siamo la vera novità, siamo il cambiamento”

Presentazione (e pedalata) in piazza Era a Pescarenico

Mauro Gattinoni: “Una partita importante che non possiamo perdere”

LECCO – “In queste elezioni Fattore Lecco è la vera novità, il cambiamento”. Con queste parole Mauro Gattinoni ha presentato oggi, lunedì 31 agosto, in piazza Era a Pescarenico la lista civica che sostiene la sua candidatura. La squadra è partita dalla statua di San Nicolò sul lungolago e, nonostante le nubi minacciose, ha percorso in bicicletta il tratto di strada fino a Pescarenico dove si è svolta la presentazione.

“Questa è un’opportunità che capita raramente – ha detto il capolista Matteo Ripamonti -. Abbiamo un giovane con una carriera avviata che ha scelto di rimettersi in gioco per dare una mano alla sua città e, al giorno d’oggi, già questo è sorprendente. Gattinoni è un giovane maturo che può sognare ma essere concreto in una visione di città da qui a 10 anni. Io sono qui a sostenerlo perché ci accomunano valori e motivazioni oltre alla stessa visione manageriale nella guida del comune. E’ fondamentale che Mauro abbia una sua autonomia e una sua forza che derivano proprio da questa lista civica”.

La portavoce Alessandra Durante è entrata nel concreto di un programma basato su quattro fattori: “famiglia, talento, montagna e città – ha detto -. Siamo qui perché crediamo nella politica e nei valori che guidano queste idee e progetti. Spero che ciò che proponiamo sia l’immagine che la città vorrà darsi per i prossimi 10 anni”.

Un centro sportivo del Bione pensato come un campus con un’aula da 80 posti dove i ragazzi possano anche studiare, squadre di manutenzione che possano intervenire tempestivamente nei rioni o ancora triplicare il numero di cestini per consentire ai cittadini di aver maggior rispetto per la propria città, queste sono solo alcune delle idee sviluppate nel programma di Fattore Lecco.

“All’inizio di questo percorso sognavo di trovare delle persone nelle quali specchiarmi: accanto a me c’è gente che ha già dimostrato impegnato e si è già data da fare – ha detto Mauro Gattinoni -. Abbiamo fatto un lavoro serio sui contenuti e sui problemi, non interrompendo mai il dialogo con la gente, da qui è nata la nostra idea di città. Questa è una partita importante che non possiamo perdere”.

I NOMI DI TUTTI I CANDIDATI DELLA LISTA