Elezioni. Valsecchi, l’ultimo ‘Appello’ al voto: “Siamo l’alternativa ai partiti”

In piazza Cermenati l’ultimo appuntamento elettorale di Appello per Lecco

Valsecchi: “Siamo la cittadinanza attiva, con competenze e autorevolezza”

LECCO – Musica in piazza e un aperitivo offerto dai ragazzi di Cascina Don Guanella: è l’ultimo incontro elettorale di Appello per Lecco che chiude la campagna elettorale della lista civica, che da sola questa volta affronterà la sfida delle urne con il proprio candidato sindaco, Corrado Valsecchi.

In piazza con lui tutta la squadra di Appello per Lecco, con il presidente Rinaldo Zanini, gli assessori uscenti Lorenzo Goretti e Gaia Bolognini che con Valsecchi hanno condiviso l’esperienza in giunta, e il presidente uscente del consiglio comunale Giorgio Gualzetti, tutti candidati al fianco del fondatore di Appello per Lecco. Tanti volti giovani e diverse anche le storie e le provenienze all’interno una lista che vuole “rappresentare trasversalmente tutte le anime della città”.

“Siamo arrivati alla conclusione di una campagna elettorale faticosa ma condotta a testa alta per cercare di affermare lo spirito civico nella nostra città – spiega Corrado Valsecchi – Indipendentemente da come andranno le elezioni vi posso assicurare che abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità presentando una bella lista, un buon programma e la squadra di assessori”.



Una lista soprattutto civica, come ha da sempre ribadito il suo candidato: “Un voto utile oggi è quello per Appello per Lecco, per il civismo, per la cittadinanza attiva che si mette in gioco con competenze e autorevolezza, che si è già dimostrata all’altezza di saper governare” sottolinea Valsecchi.

“Siamo in campo da dieci anni e la gente ha imparato a conoscerci e riconoscerci – prosegue – siamo alternativi alla partitocrazia, non abbiamo bisogno del manuale Cencelli per scegliere la nostra squadra, per prendere le nostre decisioni. Abbiamo un programma completamente diverso rispetto a quanto proposto da altri, abbiamo un’idea di città, della Grande Lecco, di una riqualificazione urbana profonda. Abbiamo promosso, a livello contenutistico, un programma vincente per i prossimi dieci anni della città di Lecco”.