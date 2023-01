Elly Schlein a Lecco, in tanti alla pizzeria Fiore per la candidata alla segreteria PD

“Ognuno di noi può esser parte del cambiamento che vogliamo generare”

Il tour organizzato per esporre le proprie idee in vista del prossimo congresso del PD ha fatto tappa a Lecco

LECCO – In tanti nel pomeriggio di oggi, domenica, hanno partecipato all’incontro con Elly Schlein, in corsa per la segreteria del nuovo Partito Democratico. Il tour organizzato per esporre le proprie idee in vista del prossimo congresso del PD ha fatto tappa a Lecco in un luogo simbolo, nella pizzeria Fiore, ex quartier generale del clan Coco Trovato, bene confiscato alla ‘ndragheta che nel 2017 è rinato grazie a un progetto di pubblico esercizio dedicato all’inclusione sociale, alla promozione culturale e alla buona cucina.

In tanti hanno partecipato all’incontro introdotto da Fausto Crimella dove Elly Schlein ha presentato i temi cardini per strutturare una nuova idea di partito: “Serve un nuovo gruppo dirigente per essere più credibili rispetto alle scelte che saremo chiamati a prendere – ha detto -. Dobbiamo provare a innovare trovando un nuovo metodo di stare insieme. Credo che lo possiamo fare anche con l’ambizione di cambiare il modello di leadership: non abbiamo bisogno né di un uomo solo al comando né di una donna sola al comando, abbiamo bisogna di fare squadra, abbiamo bisogno di una leadership plurale che non ha paura di guardare in faccia a persone che magari non la pensano al 100% come te. Impieghiamo troppa energia nei dissidi interni, energia che dovremmo impiegare per costruire l’alternativa alle destre peggiori di questo paese che stanno governando”.

“Io mi candido e la vivo come un’esperienza di candidatura collettiva, so benissimo che una sola persona non basta perché si tratta di ricostruire una cultura politica – ha continuato -. E lo dico pensando che bisogna ricominciare a investire anche sulla formazione politica. Se decidere che questo è il progetto in cui credete, potete aiutarci in tanti modi, abbiamo bisogno di diffondere questo messaggio e questa campagna funziona se il giorno dopo continuate a lavorare assieme anche sulle battaglie da fare su questo territorio. Noi possiamo essere dei connettori, un elemento che riesce a creare nuove sinergie e che fa riscoprire anche delle intelligenze collettive. Questo è lo spirito”.

Elly Schlein ha ringraziato per la partecipazione e per l’accoglienza straordinaria prima di focalizzarsi sui tre pilastri di questa campagna: “Abbiamo bisogno di mettere in campo una visione nuova sia per dare un’alternativa a questo Paese sia per ricostruire un nuovo Partito Democratico. Nel mio tour ho visto tante compagne e compagni che credono ci sia il bisogno di ricostruire una Sinistra che sia anche ecologista e femminista, attenta ai diritti delle persone mettendo insieme i diritti sociali e i diritti civili, perché chi li vuole dividere vuole negare o gli uni o gli altri. I tre grossi temi che vorremmo mettere al centro di questo congresso sono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il contrasto alla precarietà e il clima. In questi primi mesi del nuovo Governo non ho mai sentito nessuno pronunciare una di queste parole. La questione sociale e la questione ambientale perché sono così legate? Perché oggi chi sta pagando il prezzo maggiore dei cambiamenti climatici sono le fasce più povere, che non possono decidere dove vivere o lavorare”.

Un accenno anche alle prossime elezioni lombarde: “La Lombardia deve scegliere il suo futuro e viene da 28 anni di mal governo da parte di queste destre che hanno avuto gioco facile a continuare a marginalizzare le persone più in difficoltà. Io sono convinta che possiamo fornire un’alternativa, soprattutto dopo quello che abbiamo visto con la pandemia che non ha insegnato ancora abbastanza, pare, alle destre di questo Paese”.

“La politica dovrebbe riassumere su di sé la missione più importante che ha: anticipare le grandi trasformazioni che stanno spaventando le persone e provare a evitare che quei processi li paghino sempre i soliti, i più poveri – ha concluso Elly Schlein -. La nuova Sinistra si colloca sulle nuove frontiere, a cercare di affrontare i problemi e sviluppare soluzioni concrete. Possiamo provare a innovare le risposte che diamo. Le nuove frontiere non dobbiamo guardarle con paura, ma una politica seria prova ad affrontarle e ha ritrovare il senso di una parola che vorrei ci scolpissimo nei cuori e che è la ‘redistribuzione’ delle ricchezze, delle opportunità e anche dei saperi. Ognuno di noi può esser parte del cambiamento che vogliamo generare”.