FDI: “Centrodestra compatto alle elezioni”. Fiocchi: “Ma serve un candidato forte”

Fratelli d’Italia conferma l’unità del centrodestra per le elezioni 2020 a Lecco

Pietro Fiocchi: “Serve una personalità forte come candidato sindaco”

LECCO – Il confronto tra i partiti del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali è già in corso, un dialogo positivo secondo quanto riferito dagli esponenti locali di Fratelli d’Italia che venerdì sera hanno convocato un incontro con la stampa.

“Abbiamo già fatto degli incontri e iniziato a parlare di programma, siamo sulla strada giusta – spiega Fabio Mastrobernardino, coordinatore provinciale di FDI – le basi sono positive, finalmente dopo tempo, per noi l’unico obiettivo è correre insieme all’appuntamento con le urne e portare avanti un progetto comune”.

“Dopo il tavolo d’intesa con gli altri partiti abbiamo iniziato una cernita delle persone che hanno intenzione di candidarsi con Fratelli d’Italia – fa sapere il referente cittadino, Enrico Castelnuovo – siamo già ad un ottimo punto nella formazione della lista che si presenta quasi già al completo quando mancano ancora molti mesi alle elezioni. Sintomo di una fase fortunata che il nostro partito sta vivendo, con una crescita di consensi tra i cittadini”.

Zamperini in lista

La prima candidatura certa è quella di Giacomo Zamperini, già consigliere comunale per due mandati e pronto a rientrare a Palazzo Bovara. “Conosce bene il territorio, ha esperienza e ha sempre avuto Lecco nel cuore – dice di lui Castelnuovo – siamo certi che farà bene”.

“Sono a disposizione di tutti, tramite la mia pagina facebook, la mia mail e cellulare, per raccogliere testimonianze, critiche e suggerimenti – spiega Zamperini – Abbiamo energie e un progetto serio, aspettiamo che la città risponda come ha già fatto nelle piazze in occasione dei nostri gazebo”.

Il candidato sindaco

“Non abbiamo nessuna preclusione sul nome del candidato sindaco, per la prima volta c’è grande chiarezza d’intenti con gli alleati – prosegue Zamperini – Si è fatto il nome di Daniele Nava, per noi l’importante, al di la dei nomi, è il progetto comune e che la città non venga abbandonata a sé stessa come in questi anni”.

“Giacomo è onesto, legato al territorio e lavora come un asino nel senso buono del termine, sembra poco ma è tutto – gli fa da spalla Pietro Fiocchi, eurodeputato lecchese di FDI – Mi spenderò in prima persona per dargli una mano. Auspico anch’io che il centrodestra sia compatto, è una formula vincente, lo abbiamo visto anche altrove. Sono curioso di sapere chi sarà il candidato sindaco, tanti i nomi emersi finora, spero in una personalità forte della società civile per trascinare Lecco fuori da un’empasse durata dieci anni con Virginio Brivio, persona onesta ma che non ha saputo far crescere questa città, gli è mancato il coraggio su tante scelte”.

Anche per il collega europarlamentare Carlo Fidanza è auspicabile che le forze di centrodestra si presentino unite a Lecco: “Privilegeremo le scelte del territorio. Il compito dei partiti a livello centrale è di ratificare le scelte migliori per i territori ed intervenire solo se vi siano incomprensioni insanabili. Confidiamo nella rappresentanza lecchese e puntiamo a fare un ottimo risultato. Fratelli d’Italia sta crescendo, nei sondaggi e nei voti reali, come quello delle regionali in Umbria dove Fratelli d’Italia ha incrementato i consensi”